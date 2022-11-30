Что делать: топят соседи и не хотят открывать двери?

Что делать: топят соседи и не хотят открывать двери?
Фото: unsplash.com
Вызывайте аварийку и фиксируйте все на видео

Порыв трубы в квартире может привести к тому, что соседи снизу окажутся в воде. Но что делать, когда вас заливают сверху, а вы стучитесь в двери, чтобы перекрыли кран, а никто не открывает? В этом случае придется действовать быстро: расставьте ведра и любые тары по периметру, чтобы вода не пошла еще ниже, вызывайте аварийную службу.

Специалисты компании "Гидротепло" рассказали, как поступить, если заливают соседи и не открывают двери.

Вызывайте аварийную службу и фиксируйте все на камеру

Ситуация, когда сверху заливают водой – нестандартная, поэтому многие теряются и не знают, что делать. Сохраняйте спокойствие, расставьте в местах протечек ведра, тазики и любые другие тары, чтобы вода не попадала на пол. Стены и потолок в квартире уже не спасти. Возьмите в руки телефон и начинайте снимать все происходящее, сделайте несколько снимков, чтобы у вас были доказательства этого потопа.

Звоните по телефону аварийной службы. Телефон часто указывают на информационном стенде возле подъезда и печатают в квитанциях за оплату квартиры. Если живете в Москве, отправьте заявку через портал Госуслуг, но на это требуется время, поэтому проще позвонить по телефону. Помните, что проникать самостоятельно в чужую квартиру даже в случае потопа нельзя.

Сообщите о затоплении в УК

Когда аварийная служба перекрыла воду, вызовите представителя управляющей компании. УК должна отреагировать на вызов в течение суток и зафиксировать факт затопления квартиры.

После прихода представителя управляющей компании составляется акт в произвольной форме, который подписывают три стороны: инженер или мастер УК, потерпевший и виновник. Если соседа сверху так и нет или он отказывается подписывать акт, достаточно будет оставить две подписи.

Кто возмещает ущерб потерпевшей стороне?

Если у вас хорошие отношения с соседями, они могут сами помочь вам сделать ремонт, купить стройматериалы. Собственник жилья будет восстанавливать ущерб только в том случае, если порыв трубы произошел после крана перекрытия стояка. Все трубы в квартире до крана считаются личным имуществом, поэтому за них отвечает владелец недвижимости. 

Но если собственник недавно делал ремонт и ошибку допустила нанятая им фирма, владелец жилья может доказать в суде, что порыв произошел не по его вине. В этом случае суд признает виновными и заставит возмещать ущерб именно бригаду, которая меняла сантехнику в квартире.

Суд может признать виновными следующие стороны

  • Управляющую компанию, если порыв случился до запирающего крана. За общий стояк из подвала отвечает УК. Но трубы проходят внутри квартиры и были в непригодном состоянии, а собственник никак не реагировал, тогда управляющая компания может снять ответственность с себя.

  • Фонд капитального ремонта столицы. Фонд Москвы будет компенсировать ущерб пострадавшей стороне, если владелец имущества оплачивал капремонт, а порыв произошел после замены коммуникаций.

    Какую сумму возместят пострадавшей стороне?

Проще всего договориться с соседом о компенсации. Возьмите ту сумму, которая потребуется для восстановления стен, пола и потолка. Посчитайте вместе с соседом, сколько это будет стоить, оцените услуги рабочих.

Когда квартира застрахована от затопления, ущерб оплатит страховая компания. Лучше всего приложить чеки, если недавно делали ремонт и вас затопили. В случае, если сосед не хочет ничего возмещать и отказывается признавать вину, вам придется подавать исковое заявление. Предварительно нужно будет вызвать представителя независимой экспертизы, чтобы подсчитать сумму ущерба.

Как поступить, если мирным путем сосед не платит?

Составляйте досудебную претензию и отправляйте соседу по почте или вручите лично в руки. Если и этот шаг не помог, подавайте иск в суд. Если ущерб нанесен на сумму менее 50 тыс. руб., пишите заявление в районный суд, если сумма превышает 50 тыс. руб., обращайтесь в мировой суд. К заявлению прикрепите данные независимой экспертизы, а также фото и видео, которые сделали в ходе затопления вашей квартиры. Укажите сумму для восстановления и сроки проведения работ.

Но перед тем как идти на такой шаг, еще раз попытайтесь поговорить с соседом и убедить его все решить мирно. В любом случае вы получите компенсацию, поэтому не ждите, а делайте ремонт. Но обязательно сохраняйте чеки, чтобы предъявить их в суде и получить деньги обратно.

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