В Подмосковье задержали серийного вора из ближнего зарубежья

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Правоохранительные органы задержали в Подольске 50-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, помогавшего пенсионеркам донести сумки до дома. Доверчивых бабушек преступник обкрадывал и исчезал, сообщили в главке подмосковного МВД.
Как отмечает источник, одна 83-летняя жительница как раз "нарвалась" на услуги задержанного – он заявил, что, как новый сосед, с радостью поможет донести сумки. А уже в квартире жертвы сообщил, что у него идет ремонт и отключено водоснабжение – не нальет ли та ему бутылку воды? Когда женщина отлучилась на кухню, преступник проник в комнату и похитил деньги на 100 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Полиция установила, что задержанный причастен к еще одному схожему эпизоду.
Ожесточенные бои продолжаются