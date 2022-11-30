В Подмосковье задержали серийного вора из ближнего зарубежья

Задержанный мило представлялся жертвам своим соседом, а затем под различными предлогами проникал к ним в комнату

Правоохранительные органы задержали в Подольске 50-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, помогавшего пенсионеркам донести сумки до дома. Доверчивых бабушек преступник обкрадывал и исчезал, сообщили в главке подмосковного МВД.

Как отмечает источник, одна 83-летняя жительница как раз "нарвалась" на услуги задержанного – он заявил, что, как новый сосед, с радостью поможет донести сумки. А уже в квартире жертвы сообщил, что у него идет ремонт и отключено водоснабжение – не нальет ли та ему бутылку воды? Когда женщина отлучилась на кухню, преступник проник в комнату и похитил деньги на 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Полиция установила, что задержанный причастен к еще одному схожему эпизоду.