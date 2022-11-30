Три пророка предсказали человечеству страшное

Три пророка предсказали человечеству страшное
Фото: www.unsplash.com
Антироссийски настроенным странам не поздоровится

Многие люди с сомнением относятся к пророчествам ясновидящих. Однако уровень скепсиса существенно снижается, когда выдающиеся медиумы сходятся в одном предсказании. Так, целых три пророка предвидели, что скоро человечеству придется столкнуться со страшными испытаниями.

Знаменитый американский провидец Эдгар Кейси был убежден, что во второй половине 2020-х годов Земля столкнется с огромным количеством природных катаклизмов. Больше всего пострадают нынешние ненавистники России – Европа и США. А вот наше государство буйство стихии обойдет стороной.

Культовая болгарская ясновидящая Ванга также заявляла, что после 2020 года американцев и европейцев ждут тяжелые испытания. В западных странах люди будут погибать от страшных эпидемий, около четверти населения станут жертвами цунами.

Аргентинский пророк Парравичини тоже утверждал, что коллективный Запад вскоре придет в упадок. Перемены, которые приведут к резкому изменению миропорядка, начнут два государства – Россия и Китай. Запад же ждет разгромный проигрыш.

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