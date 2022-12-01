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Домашние животные постоянно радуют своих хозяев и окружающих непосредственным поведением. Щенки способны умилить любого, даже самого сурового человека. Огромное количество просмотров получил видеоролик с маленьким песиком, который очень устал за день и совсем не хотел просыпаться утром.
Малыш отдыхал в компании своих сородичей. Остальные собачки еще пребывали в объятиях Морфея, а маленький щенок уже начал просыпаться. Однако он явно оказался не готов к старту нового дня. Песик сонно открыл свои глазки, осмотрел окружающий его мир и внезапно уронил мордочку в миску с водой.
Милый щенок, по всей видимости, хотел попить, однако и на это у него не хватило сил. В итоге малыш опустил мордочку в емкость и начал пускать пузыри. Сначала зрители даже немного испугались, слишком долго песик находился под водой.
Впрочем, освежившись, малыш поднял свою мордочку, снова посмотрел вокруг и продолжил сопеть. Интернет-пользователи пришли в восторг от такого милого контента. Маленький очаровательный песик поднял настроение всем зрителям ролика.
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