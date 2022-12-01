В России подскочили тарифы на коммуналку

Новые расценки действуют с 1 декабря

Принято решение о повышении тарифов на коммуналку. Подорожание жилищно-коммунальных услуг происходит второй раз за текущий год. Новые расценки начнут действовать уже с первого зимнего дня, 1 декабря.

Как отмечает телеканал "360", цифры в квитанциях подскочат на семь месяцев раньше запланированного срока.

Сообщается, что в следующий раз тарифы будут поднимать только в середине лета 2024 года. Сейчас стоимость коммунальных услуг подорожает примерно на 9%. Такую информацию публикует интернет-издание URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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