Константин Маслаков: Приоритетная задача для «МИПСТРОЙ 1» – запуск движения по всему БКЛ

В Москве подвели итоги ежегодной национальной бизнес-премии "Лучшие в России – компании и персоны года". Мероприятие проводится с 1998 года и поддержано Минпромторгом России и Торгово-промышленной палатой РФ. Персоной года в номинации "Инжиниринг. Инфраструктурное строительство" признан генеральный директор компании "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

Год назад команда "МИПСТРОЙ 1" (входит в группу компаний "Мосинжпроект") замкнула тоннели Большого метрокольца, а сейчас готовится к запуску пассажирского движения на финальном участке "бирюзовой" линии столичного метро. В интервью изданию "Утро.ру" Константин Маслаков рассказал, как реализовали проект, который совсем скоро установит новый мировой рекорд.

– Константин Владимирович, метро за последние 11 лет выросло в 1,5 раза: линии уже "перешагнули" МКАД, достраивается еще одно кольцо, плюс совсем другой вид приобретает железнодорожный транспорт… Куда дальше устремятся составы московского метро?

– Грандиозная по своим масштабам и темпам программа, запущенная мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в 2011 году, имела задачу обеспечить 90% горожан метрополитеном в шаговой доступности. В первую очередь в отдаленные районы продлевались существующие линии. Затем были построены совершенно новые радиусы – Солнцевская и Некрасовская линии.

Однако самое важное значение, безусловно, имеет Большая кольцевая линия. БКЛ не только образует дополнительный контур пересадки за пределами центра, но и придает импульс развитию многих городских территорий. Среди них и спальные районы, где метро еще не было, и реновируемые промзоны, на месте которых появляются сбалансированные кварталы.

Большое кольцо – это основа метростроения на несколько десятилетий вперед: именно на БКЛ "сажают" новые радиальные линии – строящиеся Троицкую, Рублево-Архангельскую и перспективную Бирюлевскую. Всего БКЛ получит 20 пересадок на 11 радиальных линий метро. Синергетический эффект Большая кольцевая линия приобретает в связке с МЦК, которое в основном принимает пассажиропотоки с пригородного железнодорожного сообщения и МЦД.

Кстати, после запуска пассажирского движения по всему маршруту БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией, обойдя нынешнего рекордсмена – пекинский метрополитен. Этот рекорд станет уже вторым в зачете у московских метростроителей. Ранее комиссия книги рекордов Гиннеса зафиксировала мировой результат по щитовой проходке – тоннели столичной подземки, в том числе Большого кольца, одновременно прокладывали 23 ТПМК.



– Что лежит в основе беспрецедентного метростроения, которое переживает столичная подземка?

– Программа потребовала колоссальной концентрации ресурсов – и человеческих, и технологических. Кроме того, были пересмотрены ключевые подходы к проектированию и строительству метро.

Так, предпочтение отдается станциям мелкого заложения – до 30-35 метров от поверхности. Такие станционные комплексы строятся в открытых котлованах, что позволяет сократить сроки реализации проектов. Разработка котлована занимает меньше времени, чем горнопроходческие работы, необходимые для строительства закрытым способом. Кроме того, котлован дает возможность параллельно открыть нескольких фронтов работ по устройству основных конструкций станционного комплекса.



Как я уже упомянул, за последние 11 лет значительно выросли объемы щитовой проходки тоннелей – количество ТПМК увеличилось с пяти единиц в 2011 году до более чем 30 сейчас. При этом четыре их них – 10-метровые щиты, которые начали использоваться в Москве относительно недавно. Оператором первого такого комплекса – ТПМК "Лилия" – стала компания "МИПСТРОЙ 1". Применение "десяток", например, позволило нам сократить сроки проведения тоннелепроходческих работ примерно на 20%.

– Что сейчас находится в приоритете коллектива "МИПСТРОЙ 1"?

– Главная задача, которую нам определяет руководство города – запуск пассажирского движения по всему БКЛ уже в начале следующего года. Команда "МИПСТРОЙ 1" отвечает за восточный участок. Символично, что именно здесь состоялась финальная проходка тоннелей Большого кольца. До конца года по его тоннелям пройдет технический поезд, что для нас, метростроителей, ознаменует завершающий этап.

"МИПСТРОЙ 1" – ведущее строительное подразделение холдинга "Мосинжпроект", который выступает оператором важнейших градостроительных программ Москвы. Коллектив компании, основанной в 2014 году, насчитывает более 4 000 специалистов высокого уровня. Сегодня "МИПСТРОЙ 1" – ключевой участник масштабных программ расширения сети метрополитена и развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Кроме того, инженерами компании созданы новые символы современной Москвы:



Парк "Зарядье" с концертным залом;

Большая спортивная арена "Лужники";

Дворец гимнастики им. Ирины Виннер-Усмановой и другие.

В настоящее время команда "МИПСТРОЙ 1" ведет строительство южного участка Московского скоростного диаметра, Национального космического центра и готовит к пуску Большую кольцевую линию метро.

Ежегодная бизнес-премия "ЛУЧШИЕ В РОССИИ – КОМПАНИИ И ПЕРСОНЫ ГОДА" – ключевое мероприятие для российского делового сообщества, которое отмечает успехи и достижения компаний и лидеров отраслей, а также определяет значимые проекты уходящего года. Мероприятие направлено на объединение бизнеса, привлечение внимания общественности к достижениям ведущих российских компаний и их лидерам, выявлению актуальных тенденций. Выбор лауреатов премии проходит посредством заочного голосования членов экспертного совета. В него входят представители делового сообщества, бизнес-среды, а также политические и общественные деятели, среди которых Титов Борис Юрьевич, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Барщевский Михаил Юрьевич, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, Минеева Татьяна Вадимовна, вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".