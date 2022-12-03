Возомнивший себя петухом щенок заставил публику хохотать

Возомнивший себя петухом щенок заставил публику хохотать
Фото: www.unsplash.com
Малыш решил, что он часть пернатого мира

Необычный видеоролик с щенком, который живет за городом и активно взаимодействует с богатым животным миром, получил огромное количество просмотров и откликов интернет-пользователей. Действительно, присутствие в семействе маленького шерстяного комочка способно серьезно изменить привычное течение жизни.

Так, маленький белый щенок внес разнообразие в жизнь своих владельцев. Хозяева души не чают в своем любимце и уже составили целую картотеку забавных видеороликов с его участием.

Широкую популярность получила запись, на которой запечатлен момент самоосознания щенка. Малыш находился на улице и с интересом наблюдал за окружающим миром. В какой-то момент он услышал оглушительный крик петуха. Судя по всему, щенок решил, что пернатый – его ближайший родственник, а значит и сам песик тоже умеет кукарекать.

Шерстяной малыш раскрыл свою маленькую пасть и предпринял максимальные усилия для того, чтобы повторить кукареканье. Стоит отметить, что у него получилось весьма правдоподобно. Такие потуги маленькой собачки привели в умиление интернет-пространство.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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