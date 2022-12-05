Возомнивший себя кроликом щенок удивил публику - видео

Малыша сложно отличить от ушастых попрыгунчиков

Домашние животные наполняют жизнь своих владельцев незабываемыми эмоциями. Шерстяные товарищи ведут себя очень непосредственно и всегда готовы удивлять окружающих. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с щенком, который считает себя кроликом.



В жизни этой собаки случилось так, что она взрослела в окружении ушастых попрыгунчиков. Как известно, с кем поведешься, от того и наберешься. Песик решил, что его ближайшие родственники – это кролики, и начал вести себя точно также, как они.

На видеоролик попал момент, когда малыш играется со своим "сводным братом", настоящим кроликом. Пес не ощущает никаких различий между собой и ушастым животным и ведет себя аналогично. Малыш пытается прыгать, как кролик – таким странным для собаки способом он старается догнать своего товарища.

Интернет-пользователи пришли в умиление при виде усилий собачки. Действительно, когда щенок пытается подпрыгивать с опорой на задние лапы, он выглядит очень мило и забавно. Необычный видеоролик набрал огромное количество просмотров и реакций пользователей Сети.