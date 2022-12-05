Милые объятия огромной собаки и крыски растрогали россиян

Животные нашли общий язык

Редко встретишь собаку, которая готова дарить свою любовь котам. Еще реже крупное животное испытывает теплые чувства к мелким товарищам. Однако в жизни бывает всякое. Так, огромную популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором запечатлены самые нежные отношения между крупной собакой и мелкой крыской.



Удивительно, но таким разным животным удалось найти общий язык. Звери явно испытывают друг к другу самые преданные чувства. Дошло до того, что крупный пес и маленькая мышка спят в обнимку. Огромная черная собака с готовностью предоставила свою лапку для того, чтобы на ней мог разместиться маленький хвостатый дружок.

Видеоролик заставил пользователей Сети прослезиться от умиления. Действительно, такая любовь между столь разными животными вызывает восхищение. Судя по всему, хозяева тоже прибывают в восторге от того, что их домашние любимцы так сдружились. В описании к видеоролику появилась трогательная надпись: мол, песик специально спит в обнимку с мышкой, охраняя сон друга от коварных котов.