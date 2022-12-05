Странность во время проезда Путина по Крымскому мосту озадачила журналистов

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Сегодня, 5 декабря, Владимир Путин лично ознакомился с результатами работ по восстановлению Крымского моста. Президент приехал на объект, будучи за рулем автомобиля, осмотрел его и дал свою оценку. Однако журналисты обратили внимание на одну странность в опубликованном видео, на котором глава России крутит руль.
На кадрах видно, что Путин управляет Мерседесом – логотип оказывается на первом плане, когда лидер едет по мосту.
Журналисты позже поинтересовались у Дмитрия Пескова, почему президент не стал использовать для этого автомобиль отечественного производства. К примеру, Aurus.
"На месте просто была такая машина. Чтобы лишние не гнать, поехали на этой", – заявил пресс-секретарь "Подъему".
После своего проезда по Крымскому мосту Владимир Путин отметил, что объект "очень красивый". Он также согласился с инициативой наградить строителей, которые занимались восстановлением инфраструктуры после теракта. Также глава России попросил завершить все работы по восстановлению "хотя бы к середине сезона" 2023 года.
Вашингтон отслеживает производство наших ракет
У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт