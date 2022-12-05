Странность во время проезда Путина по Крымскому мосту озадачила журналистов

Странность во время проезда Путина по Крымскому мосту озадачила журналистов
Фото: кадр "Россия 24"
В Кремле уже объяснили произошедшее

Сегодня, 5 декабря, Владимир Путин лично ознакомился с результатами работ по восстановлению Крымского моста. Президент приехал на объект, будучи за рулем автомобиля, осмотрел его и дал свою оценку. Однако журналисты обратили внимание на одну странность в опубликованном видео, на котором глава России крутит руль.

На кадрах видно, что Путин управляет Мерседесом – логотип оказывается на первом плане, когда лидер едет по мосту.

Журналисты позже поинтересовались у Дмитрия Пескова, почему президент не стал использовать для этого автомобиль отечественного производства. К примеру, Aurus. 

"На месте просто была такая машина. Чтобы лишние не гнать, поехали на этой", – заявил пресс-секретарь "Подъему". 

После своего проезда по Крымскому мосту Владимир Путин отметил, что объект "очень красивый". Он также согласился с инициативой наградить строителей, которые занимались восстановлением инфраструктуры после теракта. Также глава России попросил завершить все работы по восстановлению "хотя бы к середине сезона" 2023 года.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
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