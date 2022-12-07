"Архивация шпица": пушистого песика затолкали в бутылку – видео

"Архивация шпица": пушистого песика затолкали в бутылку – видео
Фото: www.unsplash.com
Размеры малыша изменились на глазах

Наличие в доме питомцев обеспечивает семейство неиссякаемым запасом положительных эмоций. Пушистые малыши постоянно развлекают своих хозяев непосредственным поведением и всевозможными выкрутасами. Впрочем, и сами владельцы зверей частенько устраивают своим любимцам развлечения.

Так, хозяева очаровательного шпица решили проверить, поместится ли их любимец в небольшой бутылке. На вид малыш выглядит огромным – пушистая шерсть крошки создает впечатление, что он достаточно крупная собачка. Однако стоит немного примять шерстяные покровы, как малыш превращается в трепетный комочек.

Любящие руки хозяев с легкостью подхватили песика и засунули его в пластиковую бутылку с отрезанным верхом. Удивительно, но объемный шерстяной комочек легко поместился в небольшой емкости.

Малыш с интересом оглядел новое место размещения, но не понял, зачем его туда посадили. Шпиц вопросительно взглянул на хозяев, которые в это время снимали забавный видеоролик, и глазами попросил вытащить его из плена.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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