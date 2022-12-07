Как накрыть Новогодний стол и потратить всего 3 тысячи рублей

Ассортимент будет небольшим, но вкусным

В 2022 году цены на многие продуктовые товары серьезно подскачили. Россиян это вынуждает тратить большие деньги, чтобы накрыть Новогодний стол с привычным набором блюд. Однако можно немного пересмотреть меню, чтобы уложиться всего в три тысячи рублей. Совет дал кулинарный блогер Максим Гринкевич.

Самая большая статья расходов – бутерброды с красной икрой. Отказываться от них необязательно, стол на Новый год без этой закуски вряд ли себе можно представить. Однако с учетом текущих цен блюдо обойдется примерно в 1 250 рублей.

Следом можно приготовить салат "Оливье". Его стоимость в пересчете на все продукты составит примерно 800 рублей. Положительное качества блюдо в том, что оно может являться полноценным гарниром, поскольку содержит овощи, соус и яйца с мясной составляющей.

Заключительная часть – горячее. Чтобы сэкономить достаточно купить курицу и грейпфрут. Тушку маринуем с чесноком и мякотью цитрусового, а после запекаем. Такой набор обойдется примерно в 400 рублей.

По общей смете в свободном распоряжении остается еще 550 рублей. Их можно потратить на что-то по своему усмотрению – купить бутылочку игристого или закупиться сладостями.