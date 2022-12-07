Событие мирового масштаба: что индийский пророк предрек человечеству в 2023 году

Грядут новые испытания

Считанные недели остались до конца 2022 года. В такой важный, переходный период люди все больше внимания уделяют предсказаниям. Пугающим прогнозом на будущий, 2023 год, поделился знаменитый индийский пророк Абхигья Ананд.



Юноша уже успел прославиться на весь мир – многие его предсказания сбылись. По мнению индийского провидца, в будущем году человечество ждут серьезные испытания. Грядут события, которые перевернут жизнь с ног на голову. По словам ясновидящего, серьезные перемены на нашей планете произойдут из-за изменения положения небесных объектов, которое окажется весьма неблагоприятным для Земли.

Индийский пророк подчеркивает, что "событие мирового масштаба придет извне". Возможно, речь идет о каком-то важном космическом событии, и его влияние на жизнь на нашей планете окажется весьма губительным.

Молодой человек подчеркивает, что спастись смогут те, кто готов открыть свое сердце свету. Люди с дурными помыслами пострадают в первую очередь. Также Абхигья Ананд отметил, что события 2023 года станут основой жизни на ближайшие четыре года.