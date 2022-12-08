Развлечения малыша несильно воодушевили большую собаку

Мелкие животные часто проявляют повышенную активность. Малышам нравится внимание окружающих, которое они готовы добиваться любым способом. Так, настоящую психологическую атаку крупной собаке устроил мелкий чихуахуа.



Владельцев весьма позабавило поведение их домашних любимцев, и они решили записать его на видео. В итоге получился весьма забавный материал, который по достоинству оценили интернет-пользователи. На запись попал момент с приставаниями мелкого чихуахуа к старшему товарищу.

Очевидно, что малыш хотел внимания и активности, и был готов любыми путями добиться желаемого. В то время крупная собака мирно отдыхала на диване. Пес абсолютно не был расположен к играм и развлечениям. Однако отсутствие энтузиазма у товарища не остановило чихуахуа.

Для того чтобы привлечь внимание друга, он в прямом смысле слова начал скакать по его телу. Очевидно, крупная собака была несколько шокирована таким наглым поведением сожителя. Пес с недоумением наблюдал за чихуахуа, который радостно прыгал по нему. Забавный видеоролик поднял настроение интернет-пользователям.