Земля перестанет быть домом: что предсказал индийский пророк Аджай Бхамби

В ближайшее десятилетие перед человечеством встанет сложная задача

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Многие жители нашей страны с нескрываемой тревогой смотрят в будущее. На этом фоне резко возрос интерес к провидцам, которые способны приоткрыть завесу тайны над грядущим.

К сожалению, сложилось так, что большая часть пророчеств не сулит миру ничего хорошего. Например, знаменитый индийский ясновидящий Аджай Бхамби объявил, что вскоре ситуация на нашей планете настолько ухудшится, что людям придется искать новый дом за ее пределами.

Бхамби обратил внимание, что сегодня Земля заметно перенаселена. Жизнедеятельность огромного числа людей приводит к загрязнению атмосферы, что провоцирует мощные природные катаклизмы. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

По мнению индийца, который на родине считается живой легендой, уже к 2030 году людям придется бороздить космические просторы в поисках пригодной для жизни планеты. Разумеется, Земля в это время столкнется с серьезными испытаниями, многие люди погибнут от природных катастроф и пандемий. Для того чтобы не стать жертвой тяжелых времен, необходимо сохранять в душе свет и гармонию, подчеркивает пророк.