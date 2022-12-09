Дерзкий захват жилища кота бульдогами заставил народ хохотать

Дерзкий захват жилища кота бульдогами заставил народ хохотать
Фото: www.unsplash.com
Наглые мордочки проигнорировали недовольство хвостатого товарища

Часто хозяева не могут остановиться на одном питомце и обзаводятся целой стаей домашних любимцев. Разумеется, животным необходимо выстраивать взаимоотношения друг с другом. Забавный видеоролик на эту тему покорил сердца интернет-пользователей.

Необычная ситуация сложилась в семействе, где живут два маленьких бульдога и крупная пушистая киса. Кошечка имеет в своем распоряжении отдельное жилище в виде мягкого домика – пушистая киска любит проводить там время. Однако ее сожители тоже положили глаз на фешенебельное кошачье жилище.

Стоит отметить, что собачки отнюдь не отличаются деликатностью. Пожелавшие захватить дом кошки псы вероломно вторглись на территорию лежанки и разместили там своим наглые моськи. Не остановило зверей даже наличие хозяйки в момент захвата.

На видеоролике видно, что псы забираются в домик, когда там отдыхает кошка. В итоге каким-то невероятным образом животным удалось разместиться в скромных апартаментах втроем. Впрочем, кошку такое положение дел не устроило, и вскоре она с недовольным видом покинула собственный дом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США раскрыли ложь западной прессы об Украине

Ангажированность СМИ никого не удивляет

Новая речь Путина довела Запад до истерики

Аналитики увидели в словах президента отказ от мирного урегулирования

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей