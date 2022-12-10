Крадущийся враскорячку мелкий песик удивил публику – видео

Крадущийся враскорячку мелкий песик удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Что было в голове малыша, остается загадкой

Домашние любимцы регулярно радуют своих хозяев непосредственным поведением. Животные абсолютно не задумываются о том, как они выглядят со стороны, поэтому их выходки часто заставляют окружающих рыдать от смеха. Необычный песик устроил целое представление домочадцам и попал на видео.

Небольшой бульдожик, судя по всему, хотел незаметно пробраться в дальний угол комнаты. Для этого малыш приложил максимальные усилия – он буквально на цыпочках крался по полу и делал вид, что его здесь нет. Такое странное поведение собачки заставило его хозяев хохотать.

Действительно, телодвижения пушистого малыша выглядят крайне странно. Песик враскорячку подскакивает на своих маленьких лапках и очень медленно, но уверенно продвигается вперед. Выражение моськи собачки достойно отдельного описания – малыш очень сконцентрирован на своей миссии остаться незамеченным.

Интернет-пользователи пришли в восторг от поведения собачки. Непосредственность и оригинальность передвижений песика подняли настроение людям, которые в комментариях к видеоролику поделились своими восторгами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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