Как объединить до пяти кредитов в один и получить сверху деньги?

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Если вам сразу приходится платить до пяти кредитов в разные банки, пора задуматься о рефинансировании. С помощью этой услуги объедините все займы и будете платить одному кредитору. Цели рефинансирования – уменьшить переплату и снизить ежемесячный платеж.
Рассказали, когда выгодно пользоваться рефинансированием и как это сделать.
С помощью рефинансирования удается снизить переплату, но в этом случае нужно будет найти банк, который предлагает меньшую процентную ставку. Например, оформили кредит в ВТБ под 16% годовых на четыре года. Еще у вас два потребительских займов на два года каждый в Сбербанке и ПСБ под 14% годовых. В итоге приходится ежемесячно вносить сразу несколько платежей. Но вы увидели рекламу в Альфа-Банке, что можно рефинансировать кредит под 8% годовых. Если не допускали просрочек, у вас положительная кредитная история, вам одобрят заявку. В итоге объедините в один кредит сразу несколько займов под меньшую процентную ставку и снизите переплату.
Но есть и другой вариант. Предположим, оформили один кредит на пять лет, но через два года регулярных выплат у вас ухудшилось материальное положение. Чтобы не допускать просрочек, оформите рефинансирование с увеличением срока кредитования еще на 1–2 года. За счет этого сократите ежемесячные взносы по займу, но увеличится размер переплаты. Но при таком раскладе у вас не будет долгов и сохранится положительный кредитный рейтинг.
Хотите получить рефинансирование с плохой кредитной историей? Тогда читайте блог МБК. Авторы блога – экономисты, сотрудники банков, финансовые эксперты – рассказывают, как правильно погашать долг и брать кредиты.
Рефинансирование – это предложение банка, поэтому условия бывают разные. Выделим основные моменты.
Типы займов. Рефинансировать разрешается любые кредиты: целевые и нецелевые, ипотеку, автокредиты, потребительские займы.
Сумма. Минимальная сумма займа чаще всего от 50–100 тыс. руб., максимальная ограничивается предложениями банков, но чаще в основном не превышает 5–7 млн руб.
Срок займа. Рефинансировать разрешается кредиты, по которым платите более двух месяцев.
Количество займов. Банки разрешают объединить до пяти кредитов в один.
Дополнительная сумма. Многие банки не просто рефинансируют кредиты, но и разрешают заемщику взять деньги сверху.
Сделать это можно на сайте банка. Изучите предложения, выберите кредитора и подайте заявку. Когда будете выбирать нового кредитора, чтобы объединить займы, смотрите не только на процентную ставку, но и условия, максимальную и минимальную сумму.
Если заявку одобрят, банк выделит деньги для досрочного погашения других ваших кредитов. В итоге заключите новый кредитный договор и будете платить новому кредитору. Из документов нужно предоставить паспорт, справку с работы о доходах, копию кредитного договора с предыдущим банком.
Менеджеры могут запросить и дополнительные документы: СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о браке, согласие супруга или супруги на рефинансирование.
Сначала выделим преимущества этой услуги.
Возможность сократить переплату.
Объединение нескольких кредитов в один.
Увеличение срока кредитования с целью снижения ежемесячного платежа.
Изменений условий договора в лучшую для заемщика сторону.
Но у перекредитования есть и недостатки.
Иногда бывает сложно найти выгодное предложение.
Банки отказывают в услуге, если допускали просрочки.
В случае отказа от услуги рефинансирования банк вас оповестит и вышлет смс или письмо на почту. Но не всегда кредитор указывает причину отказа. Самые распространенные варианты, когда банки отказывают в рефинансировании помимо просрочек – это недостоверные сведения в анкете, испорченная кредитная история, наличие долгов по налогам, коммуналке или алиментам.
Чтобы воспользоваться услугой перекредитования, перед подачей заявки сделайте следующее.
Проверьте кредитный рейтинг и возьмите выписку из БКИ через портал Госуслуг.
Убедитесь, что у вас нет долгов по налогам, коммуналке.
По кредиту, который хотите рефинансировать, платите уже более двух месяцев.
Иногда банки одобряют заявки по рефинансированию тем, у кого ранее были просрочки на срок до двух недель. Например, вы внесли плату по займу, но деньги поступили кредитору с опозданием из-за технического сбоя. В этом случае вашей вины нет, а если сведения в БКИ были отправлены, напишите заявление, что произошла техническая ошибка. В итоге кредитный рейтинг будет восстановлен, а вы воспользуетесь услугой рефинансирования.
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