Как объединить до пяти кредитов в один и получить сверху деньги?

Важен грамотный подход к вопросу

Если вам сразу приходится платить до пяти кредитов в разные банки, пора задуматься о рефинансировании. С помощью этой услуги объедините все займы и будете платить одному кредитору. Цели рефинансирования – уменьшить переплату и снизить ежемесячный платеж.



Рассказали, когда выгодно пользоваться рефинансированием и как это сделать.

Когда выгодно рефинансирование кредита?

С помощью рефинансирования удается снизить переплату, но в этом случае нужно будет найти банк, который предлагает меньшую процентную ставку. Например, оформили кредит в ВТБ под 16% годовых на четыре года. Еще у вас два потребительских займов на два года каждый в Сбербанке и ПСБ под 14% годовых. В итоге приходится ежемесячно вносить сразу несколько платежей. Но вы увидели рекламу в Альфа-Банке, что можно рефинансировать кредит под 8% годовых. Если не допускали просрочек, у вас положительная кредитная история, вам одобрят заявку. В итоге объедините в один кредит сразу несколько займов под меньшую процентную ставку и снизите переплату.

Но есть и другой вариант. Предположим, оформили один кредит на пять лет, но через два года регулярных выплат у вас ухудшилось материальное положение. Чтобы не допускать просрочек, оформите рефинансирование с увеличением срока кредитования еще на 1–2 года. За счет этого сократите ежемесячные взносы по займу, но увеличится размер переплаты. Но при таком раскладе у вас не будет долгов и сохранится положительный кредитный рейтинг.

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Условия для рефинансирования

Рефинансирование – это предложение банка, поэтому условия бывают разные. Выделим основные моменты.

Типы займов. Рефинансировать разрешается любые кредиты: целевые и нецелевые, ипотеку, автокредиты, потребительские займы.

Сумма. Минимальная сумма займа чаще всего от 50–100 тыс. руб., максимальная ограничивается предложениями банков, но чаще в основном не превышает 5–7 млн руб.

Срок займа. Рефинансировать разрешается кредиты, по которым платите более двух месяцев.

Количество займов. Банки разрешают объединить до пяти кредитов в один.

Дополнительная сумма. Многие банки не просто рефинансируют кредиты, но и разрешают заемщику взять деньги сверху.

Как оформить рефинансирование?

Сделать это можно на сайте банка. Изучите предложения, выберите кредитора и подайте заявку. Когда будете выбирать нового кредитора, чтобы объединить займы, смотрите не только на процентную ставку, но и условия, максимальную и минимальную сумму.

Если заявку одобрят, банк выделит деньги для досрочного погашения других ваших кредитов. В итоге заключите новый кредитный договор и будете платить новому кредитору. Из документов нужно предоставить паспорт, справку с работы о доходах, копию кредитного договора с предыдущим банком.

Менеджеры могут запросить и дополнительные документы: СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о браке, согласие супруга или супруги на рефинансирование.

Преимущества и недостатки рефинансирования

Сначала выделим преимущества этой услуги.

Возможность сократить переплату.

Объединение нескольких кредитов в один.

Увеличение срока кредитования с целью снижения ежемесячного платежа.

Изменений условий договора в лучшую для заемщика сторону.

Но у перекредитования есть и недостатки.

Иногда бывает сложно найти выгодное предложение.

Банки отказывают в услуге, если допускали просрочки.

По каким причинам откажут в рефинансировании?

В случае отказа от услуги рефинансирования банк вас оповестит и вышлет смс или письмо на почту. Но не всегда кредитор указывает причину отказа. Самые распространенные варианты, когда банки отказывают в рефинансировании ؅помимо просрочек – это недостоверные сведения в анкете, испорченная кредитная история, наличие долгов по налогам, коммуналке или алиментам.

Как увеличить шансы на одобрение заявки по рефинансированию?

Чтобы воспользоваться услугой перекредитования, перед подачей заявки сделайте следующее.

Проверьте кредитный рейтинг и возьмите выписку из БКИ через портал Госуслуг.

Убедитесь, что у вас нет долгов по налогам, коммуналке.

По кредиту, который хотите рефинансировать, платите уже более двух месяцев.

Иногда банки одобряют заявки по рефинансированию тем, у кого ранее были просрочки на срок до двух недель. Например, вы внесли плату по займу, но деньги поступили кредитору с опозданием из-за технического сбоя. В этом случае вашей вины нет, а если сведения в БКИ были отправлены, напишите заявление, что произошла техническая ошибка. В итоге кредитный рейтинг будет восстановлен, а вы воспользуетесь услугой рефинансирования.



