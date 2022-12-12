Что ждет мир в 2023-м году: пугающее предсказание мастера фэншуй

Что ждет мир в 2023-м году: пугающее предсказание мастера фэншуй
Фото: www.unsplash.com
Кризис в мире усугубится

Знаменитый в Китае мастер фэншуй Рэймонд Ло сообщил, что ждет человечество в будущем, 2023-м году. Год Черного Водяного Кролика обещает планете новые испытания. Впрочем, как сообщил китайский мудрец, будущий двенадцатимесячный период будет все же спокойнее, чем богатый на события 2022 год.

Провидец сообщил, что в грядущем году отсутствует элемент огня, это значит, что экономика продолжит свое падение – нет силы, которая могла бы поддержать экономические процессы и дать им новый толчок. Соответственно, человечество, которое и так погрязло в пучине кризиса, еще глубже опустится на финансовое дно.

К счастью, экономические трудности должны завершиться уже к 2024 году. Также грядущий год обещает некоторые позитивные перемены. В целом ситуация на международной арене должна стабилизироваться.

По словам китайца, в будущем году на свет появится много очень талантливых людей, практически гениев. Рожденные в 2023-м году детки будут отлично учиться в школе и порадуют своих родителей достижениями в различных сферах.

Также будущий год обещает планете серьезные природные катаклизмы. Землетрясения, наводнения и другие погодные перипетии принесут немало горестей людям.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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