Мелкий песик оказался весьма агрессивным

Любимые животные всегда занимают особое положение в семействе. Благодаря их выходкам регулярно пополняется домашняя коллекция необычных историй. Большое любопытство у интернет-пользователей вызвал маленький йоркширский терьер, с особым остервенением охраняющий мобильный телефон, который, по-видимому, считает своим.



Шерстяной комочек даже во время сна не выпускает трубку из лапок. Хозяева явно привыкли к необычному поведению домашнего любимца. Они придумали забавную сценку с кражей телефона, которую запечатлели на видео и выложили в общем доступе. Смешной ролик начинается с того, что хозяин осмеливается приблизиться к йорку и вытаскивает у него из-под лапки айфон.

Владелец песика явно понимает, что произойдет дальше. Хозяева с юмором подошли к вопросу: на разблокированном украденном смартфоне высвечивается надпись: "Не трогай мой телефон!". После этого на заставке появляется изображение разозленного до предела йорка, который готов кинуться на хозяина-грабителя.

Удивительно, но когда человек отвел телефон от камеры, за ним находился песик именно с таким озлобленным выражением мордочки. Пушистому комочку явно не понравилось поведение хозяина, и он был готов наказать мужчину по всей строгости.