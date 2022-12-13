Какие продукты могут провоцировать выпадение волос

Правильное питание - залог здоровья и красоты всего тела

Обычно режим питания не сильно влияет на состояние волос. К их выпадению, как правило, приводят старение, стресс, гормональные изменения, прием определенных лекарств или генетика. Однако если проблема с потерей волосяного покрова на голове уже есть, то от употребления некоторых продуктов лучше отказаться – они могут помешать бороться с облысением.

В первую очередь, это некоторые закуски – чипсы, сухарики, конфеты, газировка или хлопья. Они содержат много жира и сахара, что плохо сказывается на состоянии кожи головы. В последствии это влияет и на волосы.

Суши и сашими могут быть вредными из-за сырой рыбы. Дело в том, что некоторые виды склонны накапливать в своем теле ртуть, которая при попадании в организм человека может вызывать потерю волос.

Лучше всего при борьбе с облысением употреблять зелень, яйца из-за высокого содержания витамина A. Также отлично в такой ситуации подходит сладкий картофель или батат. Однако если причиной выпадения волос является стресс или гормональный дисбаланс, то сперва следует обратиться за помощью к специалисту.