Мошенники освоили схему с обманом родственников российских военных

Представляются компетентными лицами и уверяют, что знают все о местонахождении пропавшего в зоне СВО бойца

Мошенники в Сети набирают обороты, сумев освоить схему с выходом на родственников пропавших в СВО бойцов. Так, преступники разыскивают контакты военнослужащих, а затем уверяют, что тот или иной солдат в плену, и предлагают за деньги внести последнего в список на обмен.

С таким бесстыдством пытаются бороться волонтеры, которые уже устало опускают руки. Бороться против такого явления без системного подхода – сражаться против ветра. Однако в одной волонтерской группе уже выявили порядка десятка мошенников, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Одна из женщин утверждает, что ей стали названивать люди с заверениями, что якобы знают о местонахождении пропавшего супруга. Стали присылать номер паспорта и просить деньги за дальнейшую информацию. Благо, узнали мошенники номер только старого паспорта.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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