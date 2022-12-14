Куда отправиться в путешествие на новогодние праздники

Куда отправиться в путешествие на новогодние праздники
Фото: АГН Москва
Москва и Московская область вошли в пятерку ведущих отечественных турнаправлений

Немногие россияне готовы встретить Новый год за границей – таковых, по опросам, среди туристов-соотечественников лишь 10-15%. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, в топ-5 ведущих туристических направлений внутреннего туризма входят Москва и Московская область. При этом для жителей столицы туры по подмосковным местам будут гораздо выгоднее, чем для остальных россиян.

Очень популярны маршруты для семей и больших компаний. К примеру, "Чудо Подмосковья" – программа посещения достопримечательностей и исторических зданий Коломны. Любителей сначала познакомят с убранством усадьбы Быково, затем покажут парк с  двухсотлетними дубами и лиственницами, а также живописным островом.

Еще одна точка притяжения – город Дмитров, до которого нужно добираться полтора часа транспортом от столицы. Туристам предлагают маршрут "Дмитровская старина: Путешествие в Подмосковье" – посещение Дмитровского Кремля, ансамбль скульптур "Горожане" и "Музей лягушки".

Следующий маршрут на Новый год – "По зову колокола: Путешествие в Звенигород", где вы можете сполна насладиться архитектурным богатством городов столичного региона и окунуться в традиции русского чаепития с баранками, морковным вареньем и сахарными цветами.

Еще один маршрут – "Страницы истории: Путешествие в Солнечногорск". Тут вы посетите мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока, увидите озеро Сенеж, а также познаете тайну Бездонного озера – именно о нем великий Блок писал в дневнике. 

Если скучная история и прошлое – не по вам, можете устроить для себя и родных комплексный тур. К примеру, в санатории "Подмосковье" в Домодедове можно очень атмосферно отметить Новый год и провести остальные праздничные дни – до 8500 за день на человека. Праздничные вечера проводит и санаторий "Загорские дали" в Сергиево-Посадском городском округе.

А любители зимнего отдыха смогут насладиться вместо закрытых ныне зарубежных направлений курортами "Сорочаны", где имеется десять трасс с протяженностью до 1050 метров. Час занятий с инструктором – от 1500 рублей. Двухместный гостиничный номер обойдется вам в 3500 руб.

Не менее популярен агротуризм – отдых на фермах, который часто совмещают с гастротуризмом. Вы попробуете на месте продукцию местного экологического производства. Сейчас только в Московской области есть 70 маршрутов на 32 предприятиях. А тур по Тамбовщине из Москвы "В поисках утраченного" предлагает посетить козью ферму и попробовать местные сыры, йогурт, мороженое из козьего молока. В программе – избы, музеи и шопинг с ежедневным гастрономическим колоритом.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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