Жизни европейцев не позавидуешь

Действия западных политиков привели к тому, что большинство европейских стран погрузились в пучину кризиса. Тяжелая ситуация не обошла стороной даже ведущую европейскую державу – Германию. Дошло до того, что в попытках сэкономить на коммуналке, несчастные немцы вынуждены переезжать в Калининград.



Такой информацией с общественностью поделился губернатор российского субъекта Антон Алиханов. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что немцы едут в Калининград на зимовку, так как не могут потянуть высокие цены на жилищно-коммунальные услуги в родной Германии.

Губернатор отметил, что цены в Калининграде в разы ниже: аренда жилья и оплата коммуналки за четыре месяца – это примерно один месяц в Дюссельдорфе, передает телеканал "360".

Алиханов подчеркнул, что россияне рады видеть немецких гостей. Во-первых, наша страна всегда славилась гостеприимством. Кроме того, такой интерес европейцев к российскому субъекту благотворно скажется на экономических показателях Калининградской области и позволит местным жителям заработать на сдаче жилья в аренду.