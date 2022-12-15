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Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Серьезные конфликты и ухудшение отношений между ведущими державами могут обернуться самыми печальными последствиями. Многие эксперты сходятся во мнении, что человечество вступило в тяжелый период. Любопытно, что провидцы также не испытывают оптимизма по поводу ближайшего будущего. С пугающим заявлением на этот счет выступил Папа римский Франциск.
Именитый религиозный деятель был достаточно туманен в формулировках, однако его посыл однозначен – ничего хорошего в ближайшие годы человечеству не светит. Франциск заявил, что текущее положение дел на Земле сложно назвать благоприятным, однако в будущем все будет только хуже.
Так, серьезно обострится экономический кризис. Отношения между Западом и другими игроками международной арены будут ухудшаться. Франциск заявил, что людей ждет "горькое время, наполненное нарастающей несправедливостью, голодом и страданием".
Папа римский утверждает, что в будущем нашу планету ждут еще "большие разрушения и опустошение". Как избежать такого печального развития событий, глава Святого Престола не сообщил.
За рубежом внимательно следят за происходящими в нашей стране событиями