Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Большинство людей с большим трепетом и интересом наблюдают за поведением домашних животных. Любимцы порой демонстрируют удивительные свойства характера. Так, огромную популярность набрал видеоролик с кошкой и обезьянкой, которые испытывают друг к другу самые нежные чувства.
Хозяева очаровательных малышей сделали целую подборку кадров со своими любимцами. На ролике видно, с какой нежностью зверьки относятся друг к другу. Обезьянка любит обнимать и наглаживать котика, а тот отвечает ей взаимностью.
Очаровательные животные с большим удовольствием спят вместе и в целом готовы проводить друг с другом все свободное время. Зверьки часто обнимаются, лежат прижавшись и явно наслаждаются приятным обществом.
Интернет-пользователи были очень растроганы необычным поведением кошки и обезьянки. В комментариях они признались, что с большим удовольствием обзавелись бы такими же неразлучными друзьями. Однако нужно помнить, что обезьянки, в отличие от кошек, требуют особого внимания и ухода, так что не всем удастся завести дома такого прихотливого зверя.
За рубежом внимательно следят за происходящими в нашей стране событиями