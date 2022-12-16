Солисты Москонцерта выступили в новых регионах России в поддержку СВО

Солисты Москонцерта выступили в новых регионах России в поддержку СВО
Nikolay Titov/www.globallookpress.com
Пели перед бойцами и в госпиталях, и в больницах

С 3 по 12 декабря артисты Москонцерта дали пару концертов и выступили с несколькими мероприятиями на территории Донбасса и Запорожской области. Исполняли патриотические песни и стихи в рамках программы "Моя земля – моя Россия".

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин признался, что артисты не впервые поддерживают СВО своими концертами и выездами. Однако на этот раз все было несколько иначе из-за непривычного формата. Отправились артисты туда, где были нужнее всего.

"На месте увидели, что это самый оправданный подход: пространство для деятельности культурных организаций на территории новых республик такое же безграничное, как для гуманитарных, медицинских, строительных, образовательных проектов! Артистов Москонцерта там ждут, мы там нужны. Это главный вывод. А значит, мы будем приезжать и работать на любых площадках", – рассказал Бачурин.

Сам гендиректор выступил с лекциями в Донбассе в рамках проекта "Новые горизонты", организованного с обществом "Знание". Состоялось несколько встреч с главами минкультов ЛДНР, главой Мариуполя и рядом общественников. Планируется организация постоянной работы в новых регионах с привлечением как солистов, так и местных артистов.

Артисты выступили и в госпиталях: Стахановской городской районной больнице и Станично-Луганской больнице. К выступлениям на протяжении всей поездки могли присоединиться и местные жители – так, на сцене появился фронтовой артист Алексанр Дадали, боец с позывным Викинг, активист и поэт из Донецка Максим Успенский с остальными.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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