Волонтеры из штабов "Москва помогает" передали открытки с пожеланиями для участников СВО

Столица также отправила десятки тысяч новогодних подарков для ребят из новых регионов России

Волонтеры отправили первые открытки жителей Москвы, адресованные участникам СВО и их семьям. Первые карточки были переданы из штабов "Москва помогает" в городской военный комиссариат.

Открытки может подписать любой желающий в штабах до 8 января 2023 года. Красочные открытки с зимними пейзажами Москвы, разукрашенные гирляндами с новогодними инсталляциями, поздравлениями и пожеланиями, дойдут до защитников Родины и их родных.

Всего в столице работает порядка сорока площадок штабов "Москва помогает". До 7 часов вечера тут можно оставить гостинцы и игрушки детям, проживающих в новых регионах России, или же теплые вещи для военнослужащих. Из столицы отправлено несколько десятков тысяч новогодних подарков для ребят из ЛДНР, а также семьям участников спецоперации.

Упаковывают гостинцы в пунктах волонтеры, принимающие подарки и проверяющие их целостность со сроками годности. Присоединиться к добровольцам могут москвичи возрастом от 14 лет.