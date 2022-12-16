Британский ясновидящий предрек человечеству неожиданные испытания

Британский ясновидящий предрек человечеству неожиданные испытания
Фото: www.unsplash.com
Проблемы ждут людей на всех фронтах

Напряженная ситуация в мировом пространстве явно свидетельствует о том, что человечество ждут не лучшие времена. Многие считают, что не за горами начало Третьей мировой войны. Однако, по прогнозу знаменитого астролога из Великобритании Николаса Ауджула, людям, в первую очередь, следует бояться не вооруженного конфликта, а ударов со стороны сил природы.

Британец утверждает, что будущий год проверит планету на прочность. На Землю обрушится огромное количество природных катаклизмов, которые способны в корне изменить течение жизни всех обитателей планеты. В частности, нас ждут страшные наводнения и мощные землетрясения.

Кроме того, человечеству придется бороться с мощными вспышками заболеваний. В целом, люди столкнутся с резким снижением уровня жизни. Экономический кризис затянется на несколько лет и окажет серьезное влияние на переустройство миропорядка.

Ауджула подчеркнул, что проблемы и лишения ждут всех жителей планеты – от катаклизмов и пандемий будут страдать как самые бедные обитатели Земли, так и олигархи. Тяжело будет всем, резюмировал британский ясновидящий.

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