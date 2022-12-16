Американцу дали срок за ограбление банка на один доллар

Странный преступник сам сдался полиции, которую терпеливо ждал на месте

Житель штата Огайо был задержан правоохранительными органами после ограбления банка суммой на один доллар, говорится в медиа. Задержанным оказался 24-летний мужчина, зашедший в отделение банка. После разговора с кассиршей он передал записку, где говорилось: "Это ограбление. Дайте мне один доллар".

Затем грабитель настоял, чтобы сотрудница нажала на "тревожную записку". Женщина положила на стол купюру, однако тот не стал притрагиваться к доллару.

Мужчина дождался появления полиции, которой и сдался. При себе оружия у него не было. Злоумышленнику предъявлено обвинение в ограблении с назначением залога в 25 тысяч долларов, пишет телеканал МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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