Зверек похвастался удивительными способностями

Обычно люди заводят дома таких привычных каждому животных, как кошки или собаки. Однако нередко находятся любители экзотики. Так, появление очаровательного ежика в дружном семействе внесло особую прелесть в повседневное течение их жизни.



Колючий малыш оказался настоящим источником незабываемых историй. Например, видеоролик, на котором он пытается вылизываться, как котик, произвел фурор в интернет-пространстве. Оказалось, что у ежика очень длинный язычок, которым он умело орудует по колючей спинке.

Малыш хорошо отточил свой навык и с видом настоящего профессионала очищает пространство между длинными иголками от невидимого глазу человека мусора. Стоит отметить, что зрелище получилось действительно прелюбопытное. Интернет-пользователям очень понравилось наблюдать за тем, как ежик выполняет присущие скорее котику манипуляции.

В комментариях к видеоролику люди отметили, что необычное поведение ежа очень их позабавило. Некоторые всерьез задумались над тем, чтобы обзавестись таким же оригинальным домашним любимцем. Тем более, что подобная кроха явно не требует большого количества еды и серьезных вложений на обеспечение жизни.