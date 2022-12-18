Астролог назвал самые печальные месяцы для россиян в 2023-м году

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Положение дел в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Многие с замиранием сердца ждут, когда обстановка стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло. Однако и в будущем году жителей нашей страны ждут серьезные испытания. Такими неприятными прогнозами поделился знаменитый российский астролог Павел Глоба.
Специалист по космическим телам отметил, что сегодня нам приходится сталкиваться с воздействием разрушительной Луны. Оппозиция Черного ночного светила и Плутона создает так называемые "гроздья гнева", последствия которых обрушатся на головы россиян в будущем году.
Так, несколько месяцев 2023 года подготовили серьезные испытания для жителей нашей страны. Более того, Глоба подчеркнул, что перипетии нынешнего года многим покажутся цветочками по сравнению с тем, что ждет нас в году грядущем. Негативное влияние небесных объектов на жизнь людей будет выражаться в тяжелом финансовом положении, обострении болезней и других неприятностях.
Самыми сложными с точки зрения астрологии месяцами будущего года станут конец февраля, начало марта, июль, а также октябрь. Людям стоит подготовиться к трудным временам.
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