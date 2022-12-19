"Моя работа" объявляет для москвичей открытый набор на ведущие промпредприятия столицы

Предлагаются десятки вакансий с конкурентной зарплатой и социалкой

Центр занятости населения "Моя работа" устраивает открытые сборы на лучшие промышленные предприятия Москвы. Компании предлагают жителям столицы десятки вакансий с конкурентной заработной платой и множеством бонусов.

"Конец декабря – время возможностей для соискателей с рабочими и инженерно-техническими специальностями. Промышленные предприятия сейчас активно нанимают сотрудников. Найти подходящую работу могут специалисты разной квалификации – от новичков до опытных профессионалов, претендующих на руководящие должности", – рассказал директор "Моей работы" Андрей Тарасов.

Уровень зарплаты доходит до 150 тыс. рублей в зависимости от разряда и компетенции. Социалка на уровне: ДМС, годовое и квартальное премирование, надбавки и льготные условия ипотеки с кредитованием, скидки на услуги в фитнес-клубах, компенсация расходов на питание и проезд, путевки и карьерный рост.

Предприятия остро нуждаются в специалистах рабочих, инженерных, технических, административных и ИТ-позиций. Подготовиться к мероприятиям с составлением резюме и сопроводительным письмом помогут консультанты службы занятости. Кандидаты смогут сравнить предложения и выбрать наиболее выгодное для себя.