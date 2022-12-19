Как Москва поддержит отечественное кино в 2023 году

Как Москва поддержит отечественное кино в 2023 году
Фото: АГН Москва
Город объявляет о приеме заявок на гранты для создателей картин

В 2023 году московские власти вместе с "Москино" намерены продолжить эксперимент с поддержкой отечественных киноделов, которые создают яркие образы столицы в киноискусстве. С 1 января начнется прием заявок на получение грантов.

Условие отбора – столица должна занимать не менее 10% от общего хронометража в картине. Кино нужно снимать на территориях общественных пространств города, в парках и усадьбах, рассказывая об исторической и культурной самобытности Москвы, а также ее архитектуре.

Размер гранта для студентов профильных школ и вузов доходит до 450 тысяч рублей. Фильм может побороться и за грант от 2 до 4 млн, если речь идет о художественной хронометражке, а полноценная картина с завершенным сезоном может рассчитывать на грант до 15 млн.

Заявки принимаются от кинокомпаний, которые зарегистрированы в РФ. Прием заявок длится до 31 марта 2023 года.

Напомним, постановление о поощрении кинопроизводителей, которые снимают картины в соответствии с описанными выше условиями, было подписано властями Москвы после встречи Сергея Собянина с кинематографистами. В 2022 году критерии отбора для претендентов расширили.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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