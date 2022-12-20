Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе

Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе
Фото: АГН Москва
Спрос на государственные структуры у соискателей растет с каждым годом

По данным рейтинга, подготовленного РБК, лидером в списке ведущих работодателей среди организаций государственного сектора стало Агентство инноваций Москвы, предлагающее программы развития для технологических компаний на разных стадиях и содействующее внедрению новых технологий в городе. Далее следуют Российский фонд прямых инвестиций и Фонд содействия инновациям.

Авторы исследования указывают, что госсектор привлекателен для профессионалов своими возможностями в масштабных и социально значимых проектах. В этом году спрос на госструктуры возрос с учетом возникших обстоятельств. При этом госорганизации действуют аналогично компаниям из бизнеса, с гибким и оперативным порядком и снижением бюрократии.

По словам замглавы Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александра Шубина, государственный сектор, к тому же, открыт и гибок в отношении профессиональных специалистов в сфере ИТ.

"Государство становится полноценным конкурентом на рынке труда для ИТ-специалистов и должно создавать определенные условия для их привлечения наравне с такими же крупными работодателями, с ИТ-компаниями. А ведь до недавних пор государство никто не воспринимал как ИТ-работодателя", – указал Шубин.

Сами соискатели же ищут ныне надежность в карьере и уверенность в профессиональном росте. В условиях стресса и неопределенности соискателям остро нужна устойчивость с гарантией занятости.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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