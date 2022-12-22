Шерстяной малыш получил по носу

Большой популярностью в социальных сетях пользуются видеоролики, на которых запечатлены забавные моменты из жизни животных. Действительно, такой контент позволяет отвлечься от тревожных мыслей и от души повеселиться. Ролик с любопытным котиком, который получил по носу от пылесоса, заставил интернет-пользователей покатиться со смеху.



Как известно, коты очень любознательны и готовы сунуть свой нос куда угодно. К сожалению, иногда эта черта характера приводит к не самым радужным последствиям. Так случилось с очаровательным белым котиком, которого очень заинтересовала работа пылесоса.

Малыш не мог обойти стороной шланг, который мерно жужжал и вибрировал. Сначала котик лапкой попытался исследовать трубу, а потом и вовсе сунул в нее нос. К чему это привело, догадаться несложно. Трубка тут же присосалась к мордочке котика, чем вызвала у него приступ паники. К счастью, пылесос оказался не сверхмощным и достаточно быстро отпустил кота из своего плена.

Интернет-пользователям пришелся по вкусу такой забавный контент. Впрочем, любители домашних животных не изъявили желание провести подобный эксперимент со своими хвостатыми товарищами.