Россиянам запретили новогодние корпоративы

Россиянам запретили новогодние корпоративы
MÃ¡Rcio Pannunzio/www.globallookpress.com
Здоровее будут

Россиянам не следует развлекаться на широкую ногу, если они не желают подхватить свиной грипп, а потому стоит отказаться от посещения массовых мероприятий – таких как новогодние корпоративы. Соответствующего мнения придерживается врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Специалист указал, что каждый рискует заболеть свиным гриппом, если пренебрегает правилами социальной дистанции и находится в тесном контакте с большим количеством людей.

"Туда не ходим – и не болеем. Тут уже каждый сам решает", – высказался медик.

Если же грипп вас настиг (или если у вас проявились первые соответствующие симптомы), немедленно обеспечьте себе постельный режим. Резко подскочила температура – не испытывайте судьбу, ложитесь в кровать, пейте побольше воды и ждите участкового врача. Самолечение необходимо исключить.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что случилось: украинские мобилизованные в панике разбегаются с позиций под Соледаром

Руководство ВСУ закручивает гайки

Ударят по России с Украины: эксперт раскрыл план "долгожданной мести" Польши

Поляки давно вынашивают кровожадные идеи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей