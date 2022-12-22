Россиянам запретили новогодние корпоративы

Здоровее будут

Россиянам не следует развлекаться на широкую ногу, если они не желают подхватить свиной грипп, а потому стоит отказаться от посещения массовых мероприятий – таких как новогодние корпоративы. Соответствующего мнения придерживается врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Специалист указал, что каждый рискует заболеть свиным гриппом, если пренебрегает правилами социальной дистанции и находится в тесном контакте с большим количеством людей.

"Туда не ходим – и не болеем. Тут уже каждый сам решает", – высказался медик.

Если же грипп вас настиг (или если у вас проявились первые соответствующие симптомы), немедленно обеспечьте себе постельный режим. Резко подскочила температура – не испытывайте судьбу, ложитесь в кровать, пейте побольше воды и ждите участкового врача. Самолечение необходимо исключить.