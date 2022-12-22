Когда будет увеличен призывной возраст в России

Реализация данной инициативы возможна уже в будущем году

Накануне, 21 декабря, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу выступил с предложением поднять призывной возраст до 21 года. Известный российский парламентарий Андрей Картаполов предполагает, что данная инициатива может быть закреплена на законодательном уровне уже в будущем году.



Депутат подчеркнул, что идея российского Минобороны должна получить отражение в законодательстве. Соответствующие решения могут быть приняты уже в будущем, 2023-м году, передает телеканал "360".

Как напоминает интернет-издание РИА ФАН, Шойгу также выступил с предложением поднять предельный возраст призыва до 30 лет.