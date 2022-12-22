Когда будет увеличен призывной возраст в России

Реализация данной инициативы возможна уже в будущем году

Накануне, 21 декабря, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу выступил с предложением поднять призывной возраст до 21 года. Известный российский парламентарий Андрей Картаполов предполагает, что данная инициатива может быть закреплена на законодательном уровне уже в будущем году.

Депутат подчеркнул, что идея российского Минобороны должна получить отражение в законодательстве. Соответствующие решения могут быть приняты уже в будущем, 2023-м году, передает телеканал "360".

Как напоминает интернет-издание РИА ФАН, Шойгу также выступил с предложением поднять предельный возраст призыва до 30 лет.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Авангард" станет ядерным ответом на угрозы США - СМИ

Мощнейший гиперзвуковой щит

Ударят по России с Украины: эксперт раскрыл план "долгожданной мести" Польши

Поляки давно вынашивают кровожадные идеи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей