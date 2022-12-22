Ужасающие кадры: как сейчас выглядит тяжело больной Саакашвили

Ужасающие кадры: как сейчас выглядит тяжело больной Саакашвили
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик находится на грани жизни и смерти

В четверг, 22 декабря, в Тбилиси состоялось очередное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик присутствовал на нем в онлайн-формате, выступая из медучреждения. Трансляцию из суда вели местные телеканалы.

Начало прений было скандальным. Саакашвили говорил на украинском языке, заявляя, что он гражданин Украины и имеет на это право. После судья указал, что политик прекрасно владеет грузинским языком и от него требут говорить на нем, поскольку на грузинском идет рассмотрение дела. Из-за перепалки трансляция временно прервалась, после чего экс-лидеру предоставили переводчика.

Тем не менее, досидеть до конца он не смог – подсудимому резко стало плохо, слушание пришлось прервать. 

После продолжительной голодовки Саакашвили заработал огромное количество болезней – всего врачи диагностировали 32, среди которых деменция и туберкулез. На кадрах из суда, которые показали на местном ТВ, политик выглядел ужасающе – отощал, и будто бы находился на грани жизни и смерти.

Фото: соцсети

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