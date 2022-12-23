Утки-фигуристки заставили народ обзавидоваться – видео

Пернатые показали высший пилотаж

Есть вещи, за которыми можно наблюдать вечно. Однозначно бесконечные выходки животных входят в перечень таких не теряющих интерес активностей. Обычно люди с большим воодушевлением рассказывают о том, что вытворяют их домашние питомцы. Однако поведение представителей дикой природы тоже вызывает огромное любопытство.



Так, большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором запечатлены две утки. Птички спокойно переносят резкое похолодание и весело резвятся на подмерзшем пруду.

Оказалось, что пернатые обладают выдающимися навыками – некоторые рассмотрели в их действиях элементы профессионального фигурного катания.

В социальных сетях активно обсуждают грацию, с которой две утки опустились на лед водоема. Пернатые красавицы изящно приземлились на ледяную поверхность, а потом и вовсе проскользили по ней с видом настоящих профессиональных танцовщиц на льду.

Грациозные движения пернатых привели в восторг комментаторов. Многие отметили: они и предположить не могли, что обычные утки способны так чарующе двигаться. Другие пишут, что в целом обожают мир дикой природы – это та сфера, которая всегда позволяет отогнать тяжелые мысли и привести в порядок расшалившиеся нервы.