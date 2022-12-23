Кому жаловаться на неубранный снег во дворах: рассказал эксперт

Придомовые территории с площадками превратились в ледяной каток

По России прошелся обильный снегопад, а после ледяных дождей дворы в городах страны начали напоминать каток. По словам общественника Темура Абдуллаева, максимальный срок уборки снега по нормативам не может превышать 12 часов.

Однако во дворах до сих пор наблюдаются все последствия выпавшей 60% месячной нормы осадков. За расчистку города отвечают коммунальщики, а за уборку снега с наледью во дворах – управляющие компании, пишет телеканал МИР24.

Если управляющая компания не реагирует – жалуйтесь в жилищную инспекцию или в администрацию.

"Отсчет начинается от момента выявления проблемы сотрудниками обслуживающей организации либо от обращения жителей. Так что, если они никуда не заявили о проблеме, отсчет может и не начаться", – указал эксперт.