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На территории украинского государства продолжаются кровопролитные бои. Бойцы Армии России успешно выполняют поставленные перед ними задачи в рамках демилитаризации Незалежной. Родные и близкие мобилизованных граждан и других военнослужащих каждый день переживают за них и молятся за их здоровье.
При этом, как подчеркнул настоятель расположенного в Московской области Казанского храма Дмитрий Березин, молитвы могут нести только позитивную энергию. Можно просить о спасении близких, однако нельзя желать противнику плохого.
Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", это значит, что молиться за поражение Украины нельзя. У высших сил можно просить только наступление мира.
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