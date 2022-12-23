Обращение к высшим силам должно быть корректным

На территории украинского государства продолжаются кровопролитные бои. Бойцы Армии России успешно выполняют поставленные перед ними задачи в рамках демилитаризации Незалежной. Родные и близкие мобилизованных граждан и других военнослужащих каждый день переживают за них и молятся за их здоровье.



При этом, как подчеркнул настоятель расположенного в Московской области Казанского храма Дмитрий Березин, молитвы могут нести только позитивную энергию. Можно просить о спасении близких, однако нельзя желать противнику плохого.

Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", это значит, что молиться за поражение Украины нельзя. У высших сил можно просить только наступление мира.