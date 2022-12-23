Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Ситуация на международной арене вызывает серьезное беспокойство у всех жителей нашей страны. Люди пытаются понять, что им ждать от будущего. На этом фоне большую популярность получили предсказатели и астрологи. Весьма любопытное пророчество озвучила эксперт по небесным телам Вера Хубелашвили.
Опытный астролог решила заглянуть в будущее украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению специалиста, ничего хорошего этого политика не ждет. Хубелашвили утверждает, что именно Зеленский станет "последним президентом украинского государства".
Более того, звезды подсказали астрологу, что в ближайшие годы Незалежная будет стерта с политической карты мира. Западные украинские земли станут частью Польши, а восточные регионы войдут в состав Российской Федерации.
"По инаугурации президента Украины, что это последний президент этой страны, – сообщила астролог.
Стоит отметить, что заявление эксперта по звездам весьма похоже на аналитические выкладки многих политологов из разных стран.
Киев нарвался на твердое "нет"