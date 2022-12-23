"Последний президент этой страны": таинственное пророчество насторожило россиян

"Последний президент этой страны": таинственное пророчество насторожило россиян
Фото: www.unsplash.com
Звезды подсказали, что ждет человечество

Ситуация на международной арене вызывает серьезное беспокойство у всех жителей нашей страны. Люди пытаются понять, что им ждать от будущего. На этом фоне большую популярность получили предсказатели и астрологи. Весьма любопытное пророчество озвучила эксперт по небесным телам Вера Хубелашвили.

Опытный астролог решила заглянуть в будущее украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению специалиста, ничего хорошего этого политика не ждет. Хубелашвили утверждает, что именно Зеленский станет "последним президентом украинского государства".

Более того, звезды подсказали астрологу, что в ближайшие годы Незалежная будет стерта с политической карты мира. Западные украинские земли станут частью Польши, а восточные регионы войдут в состав Российской Федерации.

"По инаугурации президента Украины, что это последний президент этой страны, – сообщила астролог.

Стоит отметить, что заявление эксперта по звездам весьма похоже на аналитические выкладки многих политологов из разных стран.

Источник: Белновости ✓ Надежный источник
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