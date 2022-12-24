Скрывшийся среди тарелок попугайчик заставил публику хохотать – видео

Скрывшийся среди тарелок попугайчик заставил публику хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш оказался очень любопытным

Обычно в качестве домашних животных люди заводят кошек или собак. Однако многим хочется экзотики, тогда в доме появляются обезьянки, птички, змеи или даже пауки. Стоит отметить, что каждый из представителей животного мира обладает своей харизмой и обаянием. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел любопытный попугайчик.

Пернатый с большим интересом изучал просторы родного жилища. В какой-то момент он обратил внимание на открытый шкаф с посудой. Попугайчик решил хорошенько осмотреть новое помещение. Малыш обнаружил проход между двумя стопками тарелок и с большим энтузиазмом начал в него просачиваться.

Любящие хозяева попугайчика решили запечатлеть эпичный процесс на видео. Действительно, потуги маленькой птички выглядят очень забавно. Размеры малыша явно были не самыми подходящими для этой операции. Однако упорство и труд – все перетрут.

Попугайчик хорошенько постарался и сумел пройти между стопками с посудой. В итоге он с большим комфортом разместился у задней стенки шкафчика, откуда с любопытством наблюдал за хохочущими хозяевами. Интернет-пользователи пришли в восторг от упорства попугайчика и засыпали его комплиментами в комментариях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

СП: визит в США стал самым громким позором Зеленского в 2022 году

Киев нарвался на твердое "нет"

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей