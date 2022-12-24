Скрывшийся среди тарелок попугайчик заставил публику хохотать – видео

Малыш оказался очень любопытным

Обычно в качестве домашних животных люди заводят кошек или собак. Однако многим хочется экзотики, тогда в доме появляются обезьянки, птички, змеи или даже пауки. Стоит отметить, что каждый из представителей животного мира обладает своей харизмой и обаянием. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел любопытный попугайчик.



Пернатый с большим интересом изучал просторы родного жилища. В какой-то момент он обратил внимание на открытый шкаф с посудой. Попугайчик решил хорошенько осмотреть новое помещение. Малыш обнаружил проход между двумя стопками тарелок и с большим энтузиазмом начал в него просачиваться.

Любящие хозяева попугайчика решили запечатлеть эпичный процесс на видео. Действительно, потуги маленькой птички выглядят очень забавно. Размеры малыша явно были не самыми подходящими для этой операции. Однако упорство и труд – все перетрут.

Попугайчик хорошенько постарался и сумел пройти между стопками с посудой. В итоге он с большим комфортом разместился у задней стенки шкафчика, откуда с любопытством наблюдал за хохочущими хозяевами. Интернет-пользователи пришли в восторг от упорства попугайчика и засыпали его комплиментами в комментариях.