На нашей стране лежит большая ответственность

Сегодня человечество вступило в сложный период перемен. Военные конфликты, которые захватили многие страны, серьезно подорвали мировую безопасность. По словам знаменитого чеченского пророка Айзена, в будущем году планету ждут новые потрясения.



При этом провидец подчеркивает, что Российская Федерация играет очень важную роль на международной арене. В будущем году нам предстоит взять на себя ответственность не только за родное государство, но и за остальное человечество.

Чеченский предсказатель уверен, что России придется взвалить на свои плечи великую миссию по спасению народов. Разумеется, реализовать это будет непросто. Нашей стране суждено пройти через тяжелые испытания, однако без вмешательства России весь мир ждет страшная катастрофа.

Айзен подчеркнул, что для спасения планеты жителям нашей страны необходимо обратиться к высшим силам и стать более духовно развитыми. Как только россияне смогут встать на путь самосовершенствования, любая задача будет нам по плечу.