Год Водяного кролика: как украсить елку и привлечь удачу

Год Водяного кролика: как украсить елку и привлечь удачу
До Нового года остались считанные дни

Совсем скоро жители нашей страны будут встречать Новый 2023 год. Наступление очередного 12-месячного периода всегда сопровождается верой в перемены к лучшему. Однако не стоит ждать у моря погоды, нужно действовать. Например, правильное украшение новогодней елки поможет привлечь удачу и богатство в дом.

Символом грядущего года является Водяной кролик. Это спокойный зверек, который считается покровителем семьи. Так что будущий год обещает пройти в умиротворении и гармонии с окружающими. Однако для того чтобы задобрить символ года, стоит с умом подойти к подготовке к торжеству.

Кролик любит определенные цвета, которые необходимо использовать при украшении елки. В этом году это красный, синий, фиолетовый и розовый.

Красный цвет поможет привлечь в семейные отношения страсть, а в кошелек богатство. Синие игрушки помогут обрести гармонию с окружающими и зарядят положительной энергией на весь год. Фиолетовый цвет подтолкнет жизнь к позитивным переменам. Розовый цвет является символом нежности и любви, а также взаимопонимания с родными людьми.

Цвета можно комбинировать различными способами. Например, выбрать несколько для елочных игрушек, а оставшееся цвета использовать при украшении квартиры.

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