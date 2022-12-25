Малыш не был готов к общению с необычной живностью

Животный мир привлекает многих людей своей непосредственностью. Обычно в домах появляются кошки и собаки, однако нередко люди обзаводятся весьма экзотическими сожителями. Так, в одном семействе живут несколько котиков и большая жаба. При этом взаимоотношения между зверюшками выстраиваются весьма любопытным образом.



Большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик, на котором котик пытался изучить жабу. Необычный вид земноводного вызвал у пушистика неподдельный интерес. В какой-то момент жаба почувствовала опасность и решила раздуться. Такие необычные перемены в ее теле насторожили котика – он удумал лапкой проверить, что происходит с жабой.

Однако интерес не понравился земноводному. Жаба решила защитить себя и пошла на отчаянный шаг. Она с шумом выпустила из себя воздух, устроив настоящую звуковую атаку котенку. Он явно не был готов к такому развитию событий. Малыш перепугался и быстро отскочил к своим сородичам.

Забавный видеоролик пришелся по вкусу интернет-пользователям. Некоторые всерьез задумались о том, чтобы тоже завести себе жабу: наблюдение за необычной живностью у многих вызвало любопытство.