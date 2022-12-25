Каким знакам зодиака повезет в конце декабря

Три счастливчика могут рассчитывать на подарки судьбы

Последний месяц года традиционно является периодом подведения итогов. Часто декабрь проходит у людей в суматохе – на работе нужно доделать все дела и подбить планы, а родные ждут внимания и подарков на Новый год. Кому-то в декабре придется тяжко, однако трем счастливчикам звезды обещают отличное завершение года.



Овен

Упорство и упрямство представителей этого зодиакального круга обеспечит им досрочное завершение всех дел на работе. Конец декабря у Овнов пройдет в приятных хлопотах. Также они могут рассчитывать на серьезную премию к Новому году. Более того, в начале будущего года возможны серьезные позитивные изменения в трудовой сфере.

Дева

Звезды обещают Девам романтическое приключение в уходящем году. Возможно, жизнь так сильно изменится, что праздник представители этого зодиакального круга встретят с новым возлюбленным. В финансовой сфере все тоже будет хорошо.

Водолей

Руководство наконец-то оценит вас по достоинству. Скорее всего, в начале будущего года Водолеев ждет продвижение по карьерной лестнице. Также возможна резкая смена сферы деятельности. Представители этого зодиакального круга почувствуют в себе взлет творческой энергии. Звезды обещают Водолеям появление дополнительного источника доходов.