Ясновидящая оставила после себя большое наследие

С каждым днем ситуация на международной арене обостряется. На этом фоне люди с большой тревогой смотрят в будущее. Многие считают, что от ближайших годов не стоит ждать ничего позитивного. Однако недавно всплывшее в интернет-пространстве пророчество знаменитой болгарской ясновидящей Ванги зарядило людей осторожным оптимизмом.



Как известно, многие пророчества знаменитой болгарской бабушки исполнились, но поклон к ней приходили самые известные представители нашей страны и других государств. Многие убеждены, что Ванга была настоящим пророком, поэтому ее словам верит большинство.

Любопытное пророчество ясновидящая оставила на будущий 2023 год. По крайней мере, в информационном пространстве всплыли слова, которые приписывают Ванге. Утверждается, что провидица предвидела завершение кровопролитных конфликтов в 2023-м году и предсказала долгожданное наступление мира.

"Будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет", – гласит пророчество.

Это предсказание достаточно просто расшифровать. Как известно, кролик является семейным зверьком, при этом ласковым и спокойным. По мнению толкователей, позитивная энергетика кролика, который также является символом будущего года, поможет стабилизировать ситуацию в мировом пространстве.