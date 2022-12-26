В олимпиаде "Московский учитель" победили 25 педагогов столицы

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В Москве завершили девятую метапредметную олимпиаду "Московский учитель", в которой победу одержали 25 педагогов. Призерами стали еще пятьдесят. Все они получили шанс принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания "Учитель года Москвы" в 2023 году.
В профсостязании на этот раз было зарегистрировано 20 тысяч человек – рекордная цифра.
"Сформировать интерес к учебному предмету, обеспечить навигацию в сложном мире межпредметных связей и организовать эффективную коммуникацию всех участников образовательного процесса – ключевые задачи современного педагога. В основе этих компетенций лежат метапредметные знания и навыки. Думаю, в понимании и принятии этих задач и кроется интерес педагогов к метапредметной олимпиаде", – указала глава Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая.
В финале в демонстрации метапредметных навыков состязались 750 наиболее эрудированных педагогов, которые выполняли задания победителей предыдущих олимпиад. На все отводилось 90 минут – за это время нужно было решить тридцать заданий. Жюри же оценивали способность участников к выстраиванию логических цепочек.
Президент дал свою оценку происходящему
Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов