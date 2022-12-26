В олимпиаде "Московский учитель" победили 25 педагогов столицы

В олимпиаде "Московский учитель" победили 25 педагогов столицы
Фото: АГН Москва
За первое место в конкурсе боролись 20 тысяч человек

В Москве завершили девятую метапредметную олимпиаду "Московский учитель", в которой победу одержали 25 педагогов. Призерами стали еще пятьдесят. Все они получили шанс принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания "Учитель года Москвы" в 2023 году.

В профсостязании на этот раз было зарегистрировано 20 тысяч человек – рекордная цифра.

"Сформировать интерес к учебному предмету, обеспечить навигацию в сложном мире межпредметных связей и организовать эффективную коммуникацию всех участников образовательного процесса – ключевые задачи современного педагога. В основе этих компетенций лежат метапредметные знания и навыки. Думаю, в понимании и принятии этих задач и кроется интерес педагогов к метапредметной олимпиаде", – указала глава Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая. 

В финале в демонстрации метапредметных навыков состязались 750 наиболее эрудированных педагогов, которые выполняли задания победителей предыдущих олимпиад. На все отводилось 90 минут – за это время нужно было решить тридцать заданий. Жюри же оценивали способность участников к выстраиванию логических цепочек.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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